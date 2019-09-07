ТОП-10 народних домів Львівщини. Переможці конкурсу отримали 600 тисяч

На Львівщині завершився конкурс «ТОП-10 народних домів», метою якого є виокремлення та нагородження найкращих народних домів області, надання їм коштів на розвиток. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Фінансовий ресурс на реалізацію конкурсу складає у 2019 році 600 тис. грн, на один народний дім – 60 тис. грн.

Загалом на конкурс подали 73 заявки, з яких члени Комісії визначили 10 переможців:

1. Золочівський район, смт Поморяни – закуплено сценічні костюми, дзеркала для залу;

2. Миколаївський район, с. Більче – акустична система;

3. Радехівський район, смт Лопатин – сценічні костюми;

4. Сколівський район, с. Гребенів – музична апаратура;

5. Старосамбірський район, м. Добромиль – звукопідсилювальна апаратура;

6. Стрийський район, с. Добряни – меблі, колонки, мікрофони;

7. Яворівський район, с. Старий Яр 1 – звукопідсилювальна апаратура;

8. Давидівська ОТГ, с. Кротошин – світлове, музичне озвучення;

9. Судовишнянська ОТГ, м. Судова Вишня – музична апаратура;

10. м. Червоноград – освітлення для сцени.

«Цього року вперше, завдяки тому, що ми зайняли перше в Україні місце за розвитком мистецької освіти, ми започаткували конкурс «ТОП-10 мистецьких шкіл. Кошти, які можна використати на осучаснення, закупку нових музичних інструментів, тощо, уже поступили на рахунки переможців», – розповіла директор департаменту з питань культури, національностей та релігій Мирослава Туркало.

Загалом цього року у межах Комплексної програми розвитку культури Львівщини 32 адміністративно-територіальні одиниці (7 міст обласного значення, 13 районів та 12 ОТГ) отримали субвенцію з обласного бюджету на реалізацію проектів. Всього переможцями мистецьких конкурсів стали 57 проектів на загальну суму 2 млн 190,9 тис. грн. Зокрема це конкурси у рамках транскордонної співпраці (8 проектів), культурних обмінів між Львівською та Луганською областями (6 проектів), «Активуйся. Веселі канікули» (11 проектів), ТОП-10 народних домів, ТОП-10 мистецьких шкіл, презентація мистецького потенціалу Львівщини в Україні (8 проектів).