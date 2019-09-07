П’яний чоловік побив співмешканку, 5-річного сина та старенького батька: постраждалих забрала «швидка»

Патрульні затримали чоловіка, який у помешканні на вулиці Науковій побив жінку, її сина та батька. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Як зазначається, сьогодні патрульні отримали повідомлення про домашнє насильство на вулиці Науковій.

«Двері інспекторам відчинила жінка, яка була вся в крові, око було пошкоджене, біля неї стояла дитина з подряпинами на шиї, а на підлозі лежав чоловік, також весь в крові. Жінка розповіла, що її співмешканець, перебуваючи в стані сп’яніння, напав на неї та побив. Також він наніс їй декілька колотих ран за допомогою викрутки. На землі лежав її батько, якого той також побив. Зловмисник завдав тілесних ушкоджень і п’ятирічній дитині», – інформують у патрульній поліції області.

Патрульні встановили дані чоловіка та дізналися, що він перебуває у розшуку Франківським відділом поліції за нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження.

На місце події прибули інспектори роти тактико-оперативного реагування, які виявили біля будинку особу, ймовірно причетну до події. Чоловіка почали переслідувати та затримали. В нього виявили жіночу сумку з речами, гаманцем та мобільним телефоном. Згодом заявниця розповіла, що це її речі, які забрав співмешканець під час конфлікту.

Також в квартирі патрульні виявили три кущі рослин, ззовні схожих на коноплю.

31-річну жінку, її 5-річного сина та 68-річного батька госпіталізувала бригада швидкої медичної допомоги.