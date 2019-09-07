Минулої доби на Донбасі ворог 11 разів відкривав вогонь

Минулої доби, 6 вересня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 11 разів порушили режим припинення вогню. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі ООС.

Противник обстрілював позиції підрозділів об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння. Крім того, застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 10 обстрілів позицій об’єднаних сил: двічі поблизу Павлополя – з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї; тричі в районі Водяного – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; поблизу Лебединського – з артилерійських систем калібру 122 мм, міномета калібру 120 мм; неподалік Гранітного – з артилерійських систем калібру 122 мм; поблизу Красногорівки – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; двічі неподалік Новотроїцького – з автоматичного гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив 1 обстріл позицій об’єднаних сил: поблизу Оріхового – з гранатометів різних систем.

За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.