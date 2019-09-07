Мешканця Городоцького району під час ремонтних робіт розчавила вантажівка

На Пустомитівщині водій вантажівки загинув під час ремонту автомобіля. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.
Трагедія сталась 6 вересня в одному з сіл Пустомитівського району.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій вантажівки ЗІЛ, 67-річний мешканець Городоцького району, ремонтував свій автомобіль. Несподівано вантажівка покотилась та переїхала чоловіка, котрий від отриманих травм помер на місці події.
Наразі поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання правової кваліфікації.
Соломія Головіна