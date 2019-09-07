Мешканця Городоцького району під час ремонтних робіт розчавила вантажівка

На Пустомитівщині водій вантажівки загинув під час ремонту автомобіля. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Трагедія сталась 6 вересня в одному з сіл Пустомитівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій вантажівки ЗІЛ, 67-річний мешканець Городоцького району, ремонтував свій автомобіль. Несподівано вантажівка покотилась та переїхала чоловіка, котрий від отриманих травм помер на місці події.

Наразі поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання правової кваліфікації.