ОСТАННІ НОВИНИ

Мешканця Городоцького району під час ремонтних робіт розчавила вантажівка

Соломія Головіна

|

На Пустомитівщині водій вантажівки загинув під час ремонту автомобіля. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Трагедія сталась 6 вересня в одному з сіл Пустомитівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій вантажівки ЗІЛ, 67-річний мешканець Городоцького району, ремонтував свій автомобіль. Несподівано вантажівка покотилась та переїхала чоловіка, котрий від отриманих травм помер на місці події.

Наразі поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання правової кваліфікації.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?
Наталя ДУЛЯБА
Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?

Нещодавно у Львові виник скандал довкола запланованого будівництва готелю-свічки на території Парку культури. І дискусія...

Міжнародний конкурс оперних співаків може стати переломним в Україні, — Василь Вовкун
Стефанія ОЛІЙНИК
Міжнародний конкурс оперних співаків може стати переломним в Україні, — Василь Вовкун

Впродовж 12-22 листопада 2019 року у Львівській національній опері відбудеться П’ятий Міжнародний конкурс оперних співак...

Бути українцем. Омелян Ковч
Ігор ВАСЮНИК
Бути українцем. Омелян Ковч

20 серпня виповнилось 135 років з дня народження Омеляна Ковча – священника УГКЦ Омеляна Ковча, блаженного священномучен...

Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ
Вероніка РОЙ
Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ

Львівський курсант Артем Бараненко став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Бри...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...