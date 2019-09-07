Львів’ян кличуть на недраматичний благодійний розпродаж

У Львові організовують благодійний розпродаж «No Drama Charity Day», який проходитиме в LEM Station (вул. Вітовського, 57) 21 вересня. У просторі колишнього трамвайного депо буде можливість придбати ексклюзивні книги, одяг, предмети інтер’єру, раритетні ґаджети. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

У спеціально облаштованих локаціях працюватиме фудкорт, дитяча зона, зона тату. Упродовж дня у зоні медіа відбуватимуться публічні інтерв’ю з гостями Форуму видавців. Свою участь у «No Drama Charity Day» уже підтвердили письменник Василь Махно, журналістка Ольга Герасим’юк, соціолог Данило Судин, письменник і працівник NASA Дорж Бату, психотерапевт Володимир Станчишин.

Також до «No Drama Charity Day» долучиться перше в Україні інклюзивне ательє Lady Di Atelier, де шиють та вишивають дівчата з інвалідністю, а також мами дітей з інвалідністю. Серед іншого, дівчата продаватимуть хустини з дизайнерськими принтами, створені у межах благодійного проєкту #намалюю_тобі_любов. Авторками принтів є художниця зі синдромо Дауна Андріана Чухній, її мама, а також Ксеня Гвоздяк. Частину коштів з продажу хустин спрямують на допомогу та потреби онкоодужуючим.

Усі охочі матимуть можливість набити нове татуювання чи оновити старе у зоні тату, де працюватиме відома львівська татумайстриня Ольга Стеблій. А до роботи фудкорту, де можна буде пообідати або випити доброї кави, долучилося одразу кілька закладів.

Зауважимо, що досі триває збір речей від усіх охочих долучитися до «No Drama Charity Day». Приносити пакунки можна до офісу Освітнього центру (вул. Князя Романа, 26, код 39) та до інфопоінту Jam Factory Art Center (вул. Механічна, 1). Контакти щодо збору речей: +380970576025 (Дарина), +380630374980 (Тетяна), +380937020783 (Богдан).

Усі зібрані кошти буде спрямовано на заплановані просвітницькі проєкти Освітнього центру з прав людини у Львові: другий сезон лекцій про ментальне здоров’я «Психотерапія для міста», серію лекцій «Human Rights Cities» за участі іноземних спікерів та спікерок, розвиток офіційного каналу Центру на YouTube.

Триватиме «No Drama Charity Day» з 12:00 до 20:00. Вхід вільний для усіх охочих.