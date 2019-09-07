Ми будемо наближатися до часу повернення всіх наших полонених, – Зеленський

Україна намагатиметься звільнити всіх полонених, повідомив президент України Володимир Зеленський. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

«Мені здається, ми всі зробили перший крок… Я впевнений, що ми знаємо, що робити далі… Далі ми будемо наближатися до часу повернення всіх наших полонених і продовжувати вже в Мінському процесі розведення військ двома етапами: Золоте, Петровське – спочатку, а потім розведення по всій території і вже припинення вогню повною мірою і припинення війни», – розповів Зеленський.

Він наголосив, що перший етап його домовленостей із президентом Росії Володимиром Путіним виконаний.

«Я вважаю, що перший етап виконаний. Я маю підтвердити, що я, президент України Володимир Зеленський, і президент Росії Володимир Путін зробили все, що обіцяли, не змінюючи на ходу наших домовленостей», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 7 вересня, відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною та Росією. Літак із 35 українцями приземлився в київському аеропорту «Бориспіль».