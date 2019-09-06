З 16 вересня у Львові курсуватиме маршрутка для студентів

Найближчим часом студентами у Львові стане простіше доїжджати на навчання. З 16 вересня мерія запускає окрему маршрутку, яка курсуватиме зі студмістечка ЛНУ ім. Івана Франка, що на вул. Медової Печери, у центр міста. Відповідне рішення сьогодні, 6 вересня, прийняв виконавчий комітет Львівської міської ради, передає кореспондент Львівського порталу.

Тимчасова маршрутка для студентів курсуватиме за такою схемою руху: вул. Медової Печери – вул. Пасічна – вул. Личаківська – пл. Соборна. Загалом на маршруті працюватимуть два автобуси комунального АТП-1.

Наразі своїм рішенням члени виконавчого комітету встановили, що така студентська маршрутка їздитиме у Львові до 28 грудня.

Як розповів в.о. начальника міського управління транспорту Олег Партика, за проїзд студентам доведеться сплачувати повну вартість – 7 гривень.

«Автобуси будуть курсувати о 07:40, 07:55, 09:05 год. Тобто вони будуть курсувати зранку до центру, до пл. Галицької, початкова зупинка – на вул. Медової Печери. Також буде зупинка на вул. Пасічній, 51, біля гуртожитків», – цитує Партику пресслужба мерії.

Нагадаємо, що перші маршрутки для студентів у Львові запустили ще у 2017 році через закриття на ремонт вул. Личаківської.