Відтепер гепатит C дозволено лікувати дітям з трьох років

Управління з контролю за харчовими продуктами та лікарськими засобами США дозволило лікування гепатиту С у дітей від 3 років препаратами прямої противірусної дії. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЦГЗ України.

Раніше було рекомендовано починати лікування вірусного гепатиту С лише з 12 років. Завдяки ранньому початку лікування у дітей буде попереджено розвиток серйозних уражень печінки.

Рішення стосується препаратів з діючими речовинами софосбувір та софосбувір/ледіпасвір.

Для дітей, які мають хронічний вірусний гепатит С з 2 або 3 генотипом, у разі наявності та відсутності цирозу печінки, рекомендовано лікування софосбувіром у комбінації з рибавірином. Тривалість лікування становить 12 або 24 тижні.

Для лікування гепатиту С у дітей з генотипами 1, 4, 5, 6 без цирозу печінки або з компенсованим цирозом рекомендовано використовувати софосбувір/ледіпасвір. Тривалість лікування становить 12 або 24 тижні. У разі наявності декомпенсованого цирозу при цих генотипах — у комбінації рибавірином. Тривалість лікування становить 12 тижнів.

Як повідомляє МОЗ, вірусний гепатит C (ВГC) — це захворювання, спричинене вірусом, який може передаватися через кров від однієї людини до іншої. Хвороба вражає насамперед печінку.

Унаслідок дії вірусу печінка зазнає ушкоджень і зрештою може не впоратися з виконанням життєво важливих функцій. Хронічна форма ВГC може призвести до серйозного пошкодження цього органу, наприклад, фіброзу, цирозу і навіть до раку печінки (гепатоцелюлярної карциноми).

Вакцини проти гепатиту C не існує.