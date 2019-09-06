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Вчені припускають, що Лох-Несське чудовисько – гігантський вугор

Соломія Головіна

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Вчені, які протягом року вивчали зразки ДНК, зібрані з озера Лох-Несс, провели прес-конференцію, на якій розповіли, чим насправді може бути загадковий монстр. На їхню думку, «Нессі» – це гігантський вугор або зграя більш дрібних вугрів, повідомляє DT.ua з посиланням на телеканал TVNZ.

 

«Ми помітили дуже високу концентрацію ДНК вугрів. У Лох-Нессі дуже багато вугрів. Наші дані не дозволяють встановити їхній розмір, але велика кількість матеріалу говорить про те, що ми не можемо відкинути версію про те, що Лох-Несське чудовисько – це гігантський вугор», – заявив Ніл Геммел з Університету Отаго.

Він додав, що довжина вугрів може досягати 1,8 метра, але ті, хто бачив «Нессі», розповідали про щось «набагато більш довге». Нові висновки дослідників узгоджуються з теорією, яка була запропонована в 1930-х роках.

Дослідники також відзначили, що проведений ними аналіз не дозволив виявити слідів існування гігантської рептилії в озері.

У ході дослідження вчені зібрали для аналізу 250 проб води з різних ділянок озера і на різній глибині. Потім отримані зразки прослідковували і перевірили 500 мільйонів послідовностей, що утворилися, на предмет відповідності зразками з бази даних істот, які відомі науці.

Довідка:

Лох-Несс – найглибше прісноводне озеро льодовикового походження в Шотландії. Довжина водойми становить 36 кілометрів, а середня глибина – 132 метри. Озеро популярне у туристів завдяки легенді про лох-несське чудовисько, що живе в його глибинах. За словами вчених, кількість біомаси в озері недостатня для підтримки життя великої тварини. Згідно з деякими версіями, «чудовисько» може бути зграєю лососів, колодами, хвилями, а також свідомими містифікаціями для підтримки туристичного бізнесу.

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