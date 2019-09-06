У Винниках надзвичайники врятували 58-річного чоловіка, якого засипало в траншеї

У Винниках надзвичайникам довелося витягувати із траншеї чоловіка, якого засипало під час проведення земляних робіт. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС у Львівській області.

Так, 6 вересня о 10:40 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в м. Винники, на вул. Кільце, 9 людину засипало в траншеї.

Як з’ясувалось на місці події , що під час проведення земляних робіт на 58-річного чоловіка, зсунувся шар ґрунту. Внаслідок цього чоловіку засипало нижні кінцівки. Рятувальники вивільнили потерпілого та передали працівникам швидкої медичної допомоги.

Фото: ДСНС