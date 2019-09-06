У центрі Львова виявили вкрадений мотоцикл Ducati Monster, який розшукував Інтерпол

Велопатрульні виявили у центрі Львова мотоцикл, який перебував у міжнародному розшуку Інтерполу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Як зазначається, екіпаж велопатрульних здійснював патрулювання на площі Яворського та побачив мотоцикл Ducati Monster. Інспектори вирішили перевірити номерний знак транспортного засобу в базі.

Виявилося, що такий номер зареєстрований на автомобіль ВАЗ-21011. Саме тому офіцери поліції перевірили він-код двоколісного в базі Інтерполу. Згідно інформації, яку патрульні отримали, даний мотоцикл викрали в Німеччині у квітні цього року.

«Оскільки водія не було на місці, офіцери почали чекати. Згодом до мотоцикла підійшов чоловік, сів на нього, одягнув шолом та рукавички і вставив ключ в запалення. Поліцейські підійшли до нього та повідомили, що мотоцикл перебуває у розшуку, натомість чоловік почав заперечувати, своє відношення до нього», – зазначили у патрульній поліції.

Особу запросили у Галицький відділ поліції для встановлення. Справу передали слідчим.

Зауважимо, що від початку сезону велопатрульні виявили вже 5 мотоциклів, які перебували у міжнародному розшуку Інтерполу.