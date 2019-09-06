У Самбірському районі мікроавтобус насмерть збив велосипедиста

Вчора, 5 вересня, у Самбірському районі водій мікроавтобуса «Рено Трафік» збив 77-річного велосипедиста. Внаслідок ДТП водій двоколісного помер у лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Аварія відбулась вчора о 13:30 в селі Городисько Старосамбірського району по вул Центральна, 43.

20-річний мешканець села П’ятниця Старосамбірського району, керуючи автомобілем «Рено Трафік», здійснив наїзд на 77-річного велосипедиста, мешканця з села Городисько, який рухаючись в попутному напрямку переїжджав дорогу.

Внаслідок ДТП велосипедиста госпіталізовано в Добромильську КМЛ із діагнозом: «ЗЧМТ, забій головного мозку, ступор та тупа травма грудної клітки», де він помер не приходячи до тями.

Обставини події встановлюються.