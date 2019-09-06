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У Польщі вбили 26-річну мешканку Львівщини: підозрюваного шукають в Україні

Ольга Денисяка

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Працівники поліції України та Польщі спільно розслідують вбивство 26-річної жительки Львівської області, яку вбили в кінці серпня в Польщі. Про це йшлося, 5 вересня, під час зустрічі першого заступника голови Нацполіції  – начальника кримінальної поліції В‘ячеслава Аброськіна з представником Міністерства внутрішніх справ Польщі Павлом Добошем, повідомляє Львівський портал.

 

30 серпня в польському місті Сохачев було вбито 26-річну мешканку Львівської області. Правоохоронці встановили, що до злочину причетний громадянин України. За інформацією польських колег, після скоєного він виїхав на територію України.

Відтак польські правоохоронці звернулися по допомогу до Нацполіції і співпрацюють в питанні затримання зловмисника.

«Наразі наші спільні зусилля спрямовані на встановлення місцяперебування та затримання підозрюваного у вбивстві. Злочинці повинні знати, що для нас, поліцейських кримінальної поліції, немає кордонів. Скоїв тяжкий злочин в Польщі, і сховався в Україні  –обов’язково будеш розшуканий та затриманий. Якщо скоїв злочин в Україні, а сховався в Польщі, реакція поліцейських аналогічною»,  –наголосив В’ячеслав Аброськін.

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