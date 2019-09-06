У Палаці мистецтв стартував фестиваль винограду та вина «Галицька лоза»

На території Палацу мистецтв 6 вересня розпочав роботу ІІ-й Львівський фестиваль винограду та вина «Галицька лоза». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Учасниками фестивалю стали виноградарі та винороби із Львівщини та інших регіонів України.

Метою проведення заходу є популяризація галузі виноградарства, демонстрація перспектив та можливостей вирощування винограду на Львівщині.

«Галузь садівництва та виноградарства активно розвивається на Львівщині. Сьогоднішній захід є гарною нагодою для гостей та мешканців міста ознайомитись з досягненнями наших виноградарів, клопітка праця, яких представлена гронами різноманітних сортів винограду та продукції з нього», – зазначив під час вітального слова т.в.о. директора департаменту агропромислового розвитку Львівської ОДА Павло Дигдало.

Відтак, упродовж трьох днів для гостей фестивалю проведуть виставку та дегустацію районованих столових сортів винограду, вирощених на Львівщині, пізнавальні заходи на тему виноградарства та виноробства, майстер-класи, тематичні лекції, аукціони, музичну програму, виступи творчих колективів, частування смаколиками та багато іншого.

Організатори фестивалю – громадська організація «Спілка виноградарів та виноробів Львівщини» та департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації.