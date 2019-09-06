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Цієї неділі маленьким львів’янам презентуватимуть різні гуртки та клуби міста

Вероніка Рой

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Цієї неділі, 8 вересня, перед входом у Парку культури відбудеться масштабний захід «Територія дитячого дозвілля», де дітям і батькам розкажуть про роботу всіх дитячих позашкільних гуртків і клубів Львова. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Традиційно, у вересні після канікул відновлюють роботу дитячі клуби та позашкільні гуртки міста. Для детального ознайомлення з їхньою роботою відбудеться традиційний захід «Територія дитячого дозвілля». Відтак на площі перед входом у Парк культури з вулиці Вітовського з 12 до 16 години на діток нашого міста чекатиме безліч цікавих майстер-класів та забав.

Крім того, для мешканців Сихова буде організована додаткова Територія, де можна буде ознайомитися з діяльністю дитячих центрів, гуртків та клубів Сихівського району з 15 до 18 години (площа перед Культурно-освітнім центром імені Олександра Довженка (проспект Червоної Калини, 81).

«Територія дитячого дозвілля» є наймасштабнішим у місті заходом, що присвячений дитячому дозвіллю. Особливістю цьогорічної «Території дитячого дозвілля» є те, що вперше на одному заході будуть представлені як дитячі клуби, так і гуртки, що проводять діяльність при школах.

Відтак, на заході відбуватимуться майстер-класи, заплановані концертна, спортивна, розважальна програми. На площі, де відбуватиметься «Територія дитячого дозвілля» передбачені фотозони, зони майстер-класів, спортивних активностей, інформаційна, дитячий зоопарк. Наприкінці заходу запланована лотерея для найактивніших дітей.

Детальнішу інформацію можна знайти сторінці події у Facebook: https://www.facebook.com/events/691234971334327/

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