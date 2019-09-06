Сьогодні у Львові починаються Дні європейської спадщини. Програма заходів

Сьогодні, 6 вересня, у Львові розпочинаються Дні європейської спадщини, під час яких мешканці міста зможуть дізнатися маловідомі об’єкти спадщини, або такі, що зазвичай закриті для відвідувачів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Цьогорічна тема Днів європейської спадщини — «Мистецтво і розваги львів’ян в часи #безінтернету». Відтак охоплюється доволі широкий проміжок часу — від заснування Львова і аж до 90-х років минулого століття. У відвідувачів буде можливість потрапити на екскурсії за лаштунки цирку і театрів. Не менш цікавими будуть і лекції: святкування Дня міста у різні епохи, розвиток фотографічного мистецтва, відпочинок львівської інтелігенції та, навіть, розваги в часи війни. Відвідувачі також дізнаються більше про львівське повітроплавання та перший у місті кегельбан, зможуть потрапити на майстер-клас з ведення театральної ляльки та долучитися до давніх галицьких забав.

Як зазначають організатори, усі заходи в рамках Днів європейської спадщини є безкоштовними і базуються на ініціативі людей, яким не байдужа історія їхнього міста. Кількість місць на більшість заходів — обмежена. Реєстрація на події триває з 2 до 5 вересня на сайті www.lviv.travel, а також за телефоном +38 067 37 33 652.

Триватимуть Дні європейської спадщини до неділі, 8 вересня.