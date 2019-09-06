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Смертельна ДТП на Миколаївщині: загинула 35-річна львів'янка

Ольга Денисяка

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Вчора, 5 вересня, близько  20.30  неподалік села  Заклад Миколаївського району зіткнулись автомобілі « Аудi» та «ВАЗ-2109». Внаслідок ДТП загинула 35-річна  водійка «ВАЗ-2109». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі  Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

 

Як йдеться в повідомленні, відбулось лобове зіткнення автомобіля «Ауді», під керуванням 21-річного мешканця м. Мукачево Закарпатської області  та автомобіля «ВАЗ-2109» під керуванням 35-річної мешканки м. Львова .

Внаслідок ДТП 35-річна львів’янка, водійка «ВАЗ-2109» від отриманих травм померла на місці події.

Пасажирка автомобіля «ВАЗ-2109», 38-річна мешканка м. Львова , отримала травми та була госпіталізована в Миколаївську КЦРЛ.

Обставини події встановлюються.

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