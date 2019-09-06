Під суд відправлять крадія лічильників, який орудував на вулиці Угорській

У Львові затримали зловмисника, причетного до крадіжок лічильників обліку холодної води на вулиці Угорській. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Зі заявою до правоохоронців звернувся 28-річний директор одного з львівських підприємств. Він повідомив, що з будинку на вулиці Угорській було викрадено 30 лічильників обліку холодної води. Загальна сума збитків склала 18 тисяч гривень.

Працівники поліції встановили особу зловмисника – 31-річного місцевого мешканця. З’ясувалося, що він причетний до крадіжок лічильників як із щойно заселених будинків, так і з новобудов, в яких поки ніхто ще не проживає.

Чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ч.2 ст.185 КК України (крадіжка). Максимальне покарання, передбачене статтею, – позбавлення волі до п’яти років.

За рішенням суду чоловікові обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано на розгляд суду.