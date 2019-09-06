Під час ремонту на 20-річного львів'янина обвалилась стіна

Вчора, 5 вересня, у місті Жовква під час ремонту в приватному будинку зруйнувався фрагмент стіни. Внаслідок чого травмувався 20-річний львів’янин. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Департаменту з питань цивільного захисту Львівьскої ОДА.

Як йдеться у повідомленні, вчора близько 15.00 у місті Жовква на вулиці Короленка, 26 під час ремонтних робіт в приватному будинку, зруйнувався фрагмент стіни. В результаті обвалу 20-річний львів’янин отримав закритий перелом верхньої третини лівого стегна. Постраждалого госпіталізували у 8 міську клінічну лікарню Львова.

Фото: ДСНС