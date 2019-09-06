На розширення школи у Брюховичах мерія Львова виділила 8 мільйонів

Львівська міська рада перерахувала ще 8 млн грн для Брюховицької селищної ради на розширення там школи № 41. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як повідомляють у мерії, на цей об’єкт виділяють кошти з 2016 року. Так, у 2016 році було скеровано 5 млн грн, у 2017 — 4,9 млн грн та у 2018 — 4 млн грн. У бюджеті на 2019 рік на будівництво цієї школи передбачено 15 млн грн.

Раніше було перераховано 4 мільйони гривень, а зараз реконструкція з розширенням існуючої школи № 41 на вул. Макаренка, 19 в смт Брюховичі передбачає фінансування у розмірі 8 мільйонів.

Площа школи буде понад 9 тис. м. кв. і вона буде розрахована на 620 учнів. Передбачено велику актову залу, 2 спортивних зали, щоб забезпечити належні умови для навчання дітей. Новобудова складатиметься із 3-ох корпусів, які будуть поєднані між собою, щоб дітям було зручно користуватися навчальним закладом.

Фото: zaxid.net