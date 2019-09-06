На Львівщині викрили злочинців, що незаконно ретранслювали програми 15 телеканалів

Повідомлено про підозру зловмисникам, які без дозволу правовласників транслювали програми телеканалів, чим завдали збитків на понад 2 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

«Повідомлено про підозру трьом членам міжрегіональної організованої групи, учасники якої створили онлайн сервіс передачі потокового відео та без дозволу правовласників здійснювали ретрансляцією програм мовлення 15 телеканалів. За це від кінцевих споживачів отримували гроші», –йдеться у повідомленні.

Злочинною діяльністю учасники групи займались з травня 2017 до грудня 2018. За вказаний період завдали шкоди на понад 2 млн грн.

Так, фігурантам інкримінували ч.3 ст.176 КК України (порушення авторського права і суміжних прав), санкція якої передбачає покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.