Mercedes-Benz наїхав на пішоходів, а потім збив велосипедиста: загинуло двоє людей

На автодорозі Львів-Шегині у селі Гостинцеве Мостиського району Mercedes-Benz ML наїхав на двох пішоходів, а потім врізався у велосипедиста, після чого в’їхав у дерево. Внаслідок ДТП загинули водій та велосипедист. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Аварія сталася сьогодні, 6 вересня, о 15:46.

«Водій, керуючи автомобілем Mercedes-Benz ML, допустив наїзд на двох пішоходів та здійснив зіткнення з велосипедистом», – поінформували у патрульній поліції.

В результаті аварії на місці події загинули 69-річний водій авто та 53-річний велосипедист.

Пішоходи отримали тілесні ушкодження та госпіталізовані до Мостиської ЦРЛ.

Наразі правоохоронці розшукують очевидців ДТП.

Фото: патрульна поліція