Іван Сварник: «Будувати готель на місці, де був великий цвинтар, є неприпустимо»

Історик, директор Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки Іван Сварник про старовинний Стрийський цвинтар, на якому хоронили також і людей, що померли від холери, тифу та чуми, а також про будівництво на цьому місці готелю-хмарочосу:

«Стрийський цвинтар відкрили у 1783 році, коли заборонили поховання в середині міста. До цього людей ховали навколо церков, костелів і монастирів, це були такі мініцвинтарі, які віднаходять і дотепер. Так, нещодавно археологи на площі Галицькій знайшли поховання біля ліквідованого у XVIII столітті костелу Воздвиження Чесного Хреста.

Стрийське кладовище починалося відразу за Стрийським ринком, де зараз є бічний вхід у парк, і тягнувся вгору аж до ділянки, де тепер знаходяться рештки Монументу Слави. Тобто це була досить значна територія. Сам цвинтар функціонував більше ста років, до кінця XIX століття. Закрили його через те, що був уже заповнений. Але коли у 1914 році до Львова прийшли більшовики, на цьому цвинтарі протягом двох років все одно ховали солдат, які помирали у шпиталях від ран, від різних хвороб, в тому числі й інфекційних. Після 1916 року Стрийський цвинтар знову був покинутий. Згодом міська рада дозволила багатим львів’янам, родичі яких там поховані, перепоховати останки. Проте це зробили нечисленні мешканці, інші поховання (солдати, бідні, бездомні) так і залишилися під землею.

На території, де раніше був великий цвинтар, без сумніву, жодне будівництво є неприпустимим і недозволеним. Це, радше, така моральна проблема, адже там, де є поховання, будувати не можна. Не буде там комфортного перебування людей, не буде щасливого життя, вдалого відпочинку для тих приїжджих. Взагалі це те, що має бути приманне людині – повага до своїх предків, повага до померлих, пошана і спокій для тих душ.

В євреїв є дуже класна традиція: будь-яка територія цвинтаря є священною землею. На ній заборонені будь-які роботи, це є місце, яке потрібно залишити в спокої. У нас цього немає, однак я думаю, що саме таку єврейську традицію нам потрібно перейняти. Не можна будувати розвинену і сучасну державу, не шануючи своїх предків, не ставлячись по-цивілізованому до померлих людей».