ДТП в Сколівському районі: шестеро постраждалих

Вчора, 5 вересня, близько 11.10 поблизу села Угринів Сокальського району трапилась ДТП внаслідок якої госпіталізували шестеро осіб. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Департаменту з цивільного захисту Львівської ОДА

Як йдеться в повідомленні, на автодорозі «Львів-Ковель», біля с. Угринів Сокальського району, мешканець с. Ангелівка Івано-Франківської області 1988 року народження, керуючи вантажним автомобілем «Вольво» із причепом «Шміц», не дотримався безпечної дистанції та здійснив зіткнення із автомобілем «Пежо Боксер», під керуванням мешканця с. Тишковичі Волинської області 1976 року народження.

Внаслідок ДТП шестеро осіб, водій і пасажири автомобіля «Пежо», отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані до Червоноградської ЦМЛ та Сокальської ЦРЛ.

Обставини події встановлюються.