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Від ворожого обстрілу на Донбасі загинув український військовий

Ольга Денисяка

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Протягом минулої доби, 5 вересня, російські збройні формування 21 раз порушили режим припинення вогню. Відтак внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець загинув, ще один  отримав поранення. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ООС.

 

Найактивнішими бойовики були у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Тут вони обстріляли українські позиції поблизу Талаївки,  Новогнатівки, Водяного, Лебединського, Новотроїнського, Верхньоторецького, Авдіївки, Павлополя та Пищевика.

Водночас у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» ворог стріляв по наших позиціях біля Зайцевого, Південного, Золотого та Новгородського.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил загинув, ще один військовослужбовець отримав поранення.

Від ранку 6 вересня російські найманці вже 2 рази порушили режим припинення вогню на сході ООС.

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