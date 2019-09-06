Делегація Академії сухопутних військ відвідала військові частини Збройних сил Королівства Данії

Делегація Національної академії імені гетьмана Петра Сагайдачного відвідала низку військових частин і установ Збройних сил Королівства Данії. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Академії сухопутних військ.

Під час відвідин Королівського оборонного коледжу українські військовослужбовці зустрілися з начальником освітньої установи контр-адміралом Хенріком Рібергом та ознайомилися із особливостями підготовки данських військовослужбовців, а також поділилися власним досвідом підготовки офіцерських кадрів для Збройних Сил України.

Згодом делегація українських військових освітян відвідала Королівську військову академію. Зустрічав її начальник академії полковник Ніколас Веічертс, який ознайомив українських гостей із особливостями підготовки офіцерів тактичного рівня для Збройних сил Данії, навчальною матеріально-технічною базою та інфраструктурою академії. Окрім цього, сторони провели дискусію з питань підготовки військових фахівців та виховання лідерів військових підрозділів.

«Під час роботи нашої делегації у Королівстві Данії ми окреслили шляхи обміну курсантами, науково-педагогічними та науковими працівниками. Я щиро вдячний очільникам вищих військових навчальних закладів Королівства Данії за відкритість до співпраці, готовність до активного діалогу та розвитку співробітництва. Переконаний, наші контакти з данськими колегами матимуть продовження та розвиток, принесуть обопільну користь у підготовку офіцерів для збройних сил наших країн», — наголосив начальник Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук.

Наступною локацією для делегації став Королівський гусарський полк. Саме на його базі проходять чотиримісячну практичну підготовку курсанти Королівської військової академії.

Командир полку полковник Єнс Россен-Йоргенсен ознайомив гостей з призначенням та завданнями військової частини, показав об’єкти навчально-матеріальної бази та інфраструктури, зокрема, навчально-тренувальний комплекс та парк бойових машин.

Командування полку провело змістовні брифінги щодо вишколу майбутніх командирів взводів, а також підготовки молодших лейтенантів, яку проходять молоді офіцери після завершення навчання в академії. Також данська сторона звернулась з пропозицією про співпрацю з питань дистанційного навчання, створення навчальних фільмів та підготовки інструкторів.

На завершення візиту українські військовослужбовці відвідали Командування оборони Королівства Данії, де капітан 1-го рангу Карстен Фйорд Ларсен ознайомив їх зі структурою військово-політичної системи країни. Також було обговорено шляхи реалізації ініціатив, які разом із данськими колегами було узгоджено на попередніх зустрічах.

Фото: Академія сухопутних військ