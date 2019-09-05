Завтра у Львові стартує театральний фестиваль «Кіт Ґаватовича». Програма

Із 6 до 8 вересня у Парку культури та на території колишнього ангару трамвайного ДЕПО LemStation відбуватиметься театральний фестиваль «Кіт Ґаватовича». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Відкриття Фестивалю відбудеться 6 вересня спільно з театром імені Лесі Українки. Цього дня відбудеться драматургічне читання п’єси «Монстри руйнують висотки» та виступ відомого гурту «Oy sound system».

Серед хедлайнерів «Кота» — відомий Молодий театр із виставою про виклики, що ставить собі людина у суспільстві, на сцену вийдуть відомі акторки театру та кіно Ірма Вітовська-Ванца та Римма Зюбіна. Крім того, до України нарешті приїде світова зірка театру Такетеру Кудо — актор та послідовник театру Буто, батько-засновник жанру перформанс у світі, який презентуватиме пластичну виставу «Цукерковий вибух».

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Серед колективів-учасників буде і львівський театр Леся Курбаса із виставою «Перехресні стежки», а також харківський театр абсурду «Воробушек», із виставою «Пил шарами». Також у програмі побачимо колектив із Маріуполя із виставою «Прощавай, зброє!» та колектив із Сум із сучасною драматургією про віртуалізацію простору «Галюцинація». Impro group BAO готує виступ та тренінг для відвідувачів Кота.

У суботу 7 вересня заплановано сніданок із Яніною Соколовою на тему діяльного мистецтва. Лекційну частину представить львівський активіст Володимир Бєглов та театральний критик Максим Максимчук. Остання лекція буде транслюватись із Гамбургу на Львів та Харків та міститеме перформативні елементи.

Серед нічної програми також буде кінопоказ від мистецької формації WizArt.

У Парку культури постійно діятиме читацький лаунж створений спільно із Видавництвом Старого Лева. Додамо, що заходи, які відбуватимуться у Парку культури є безкоштовними. Квитки на вечірні заходи у LemStation можна буде придбати на онлайн-платформі TicketClub. Детальна програма фестивалю додається.

Засновник та організатор фестивалю — незалежний театр «Склад 2’0»

Довідка

Якуб Ґаватович — театральний діяч ХVII століття, який вперше поставив театральну виставу у публічному просторі на Західній Україні. «Продав кота у мішку» — це одна з його драматургічних робіт. Гра слів «Кіт Ґаватовича» кидає сенсовий виклик глядачеві та митцеві, адже повернення до вуличної форми театру, а саме сценічних форм із використанням громадських просторів дозволяє говорити про нову форму театрального мистецтва, яке не замикається від глядача. Основна думка фестивалю «мистецтво не тільки для митців». Окрім того, назва «Кіт Ґаватовича» символізує повернення до своєї нерозкритої та не популяризованої історії.

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