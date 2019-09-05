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У Львові впіймали молодика з майже 250 пакетиками наркотиків

Соломія Головіна

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У Львові поліцейські викрили чоловіка, який мав майже 250 пакетиків з речовинами, схожими на наркотичні. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Працівники Франківського відділу поліції 3 вересня близько 18.00 помітили на вулиці Сахарова у Львові перехожого, котрий поводився підозріло.

Поліцейські встановили особу чоловіка – ним виявився 24-річний житель міста Радехів. У поліетиленовому пакунку він мав порошкоподібну та кристалічну речовини, схожі на наркотичні, розфасовані у 244 конвертики.

Виявлені речовини вилучені та скеровані на експертизу.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.309 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – позбавлення волі до трьох років.

Проводиться досудове розслідування.

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