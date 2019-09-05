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У Червонограді 62-річний чоловік встромив ножа у живіт своєму знайомому

Вероніка Рой

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Поліцейські затримали 62-річного мешканця Червонограда, який під час сварки наніс ножове поранення своєму знайомому. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

До поліції 3 вересня надійшло повідомлення від медиків про пацієнта, доставленого у медзаклад з діагнозом «проникаюче ножове поранення в область живота».

Як встановили правоохоронці, близько 21.00  на вулиці Богдана Хмельницького між потерпілим, 31-річним місцевим мешканцем та його знайомим, 62-річним жителем Червонограда, виник конфлікт, під час якого старший наніс молодшому ножове поранення у живіт.

Зловмиснику  повідомлено про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.1 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від п’яти до восьми років.

Суд вже обрав затриманому міру запобіжного заходу – тримання під вартою.

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