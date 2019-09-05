ОСТАННІ НОВИНИ

Масштабна ДТП з дітьми на Львівщині: поліцейські відкрили кримінальне провадження

Ольга Денисяка

|

Через потрійну ДТП в Кам’янка-Бузькому районі, в якій загинула одна людина та постраждало понад 10 дітей, правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

 

Нагадаємо, мова йде про ДТП, яка сталася вчора на автодорозі Київ – Чоп. Водій автомобіля «Мерседес Віто», 31-річний іноземець, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автобусом «Неоплан» та з автомобілем «Фольксваген Джета». На момент зіткнення в автобусі перебувало 49 дітей та двоє дорослих, які проживають в Чернігівській області, а також двоє водіїв віком 53 та 66 років, жителі міста Чернігів.

Внаслідок ДТП водій «Мерседеса» від отриманих травм загинув на місці події, а тринадцять пасажирів автобуса госпіталізовано з різними тілесними ушкодженнями. Водій «Фольксвагена», 22-річний мешканець міста Буськ, не постраждав.

За цим фактом  відкрито кримінальне провадження за  ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

У разі встановлення винуватця ДТП, йому може загрожувати від 3 до 8 років ув’язнення з трирічним позбавленням права керувати транспортними засобами.  Триває досудове розслідування.

 

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Міжнародний конкурс оперних співаків може стати переломним в Україні, — Василь Вовкун
Стефанія ОЛІЙНИК
Міжнародний конкурс оперних співаків може стати переломним в Україні, — Василь Вовкун

Впродовж 12-22 листопада 2019 року у Львівській національній опері відбудеться П’ятий Міжнародний конкурс оперних співак...

Бути українцем. Омелян Ковч
Ігор ВАСЮНИК
Бути українцем. Омелян Ковч

20 серпня виповнилось 135 років з дня народження Омеляна Ковча – священника УГКЦ Омеляна Ковча, блаженного священномучен...

Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ
Вероніка РОЙ
Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ

Львівський курсант Артем Бараненко став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Бри...

Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи
Омелян ШЕВЧУК
Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи

Про такий виступ на стадіоні мріє кожен співак. Величезна сцена довжиною 49 метрів, ультрасучасні світло та звук, яскрав...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...