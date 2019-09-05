Масштабна ДТП з дітьми на Львівщині: поліцейські відкрили кримінальне провадження

Через потрійну ДТП в Кам’янка-Бузькому районі, в якій загинула одна людина та постраждало понад 10 дітей, правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

Нагадаємо, мова йде про ДТП, яка сталася вчора на автодорозі Київ – Чоп. Водій автомобіля «Мерседес Віто», 31-річний іноземець, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автобусом «Неоплан» та з автомобілем «Фольксваген Джета». На момент зіткнення в автобусі перебувало 49 дітей та двоє дорослих, які проживають в Чернігівській області, а також двоє водіїв віком 53 та 66 років, жителі міста Чернігів.

Внаслідок ДТП водій «Мерседеса» від отриманих травм загинув на місці події, а тринадцять пасажирів автобуса госпіталізовано з різними тілесними ушкодженнями. Водій «Фольксвагена», 22-річний мешканець міста Буськ, не постраждав.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

У разі встановлення винуватця ДТП, йому може загрожувати від 3 до 8 років ув’язнення з трирічним позбавленням права керувати транспортними засобами. Триває досудове розслідування.