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Понад 280 спортсменів приїдуть до Львова на міжнародні змагання зі стрільби з лука

Вероніка Рой

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У Львові на стадіоні навчально-спортивної бази Львівської обласної організації ФСТ «Динамо» 9−14 вересня відбудуться 56-і Міжнародні змагання зі стрільби з лука «Золота осінь 2019», присвячені 50-річчю участі львівських спортсменів у чемпіонаті світу. До міста Лева завітають понад 280 спортсменів з України та інших країн світу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Цьогоріч для участі у міжнародних змаганнях «Золота осінь 2019» заявлено рекордну кількість учасників — понад 280 спортсменів, які представлятимуть збірні команди Білорусії, Великої Британії, Грузії, Ізраїлю, Польщі, Узбекистану, США, 11 областей України та м. Київ.

Змагання проводяться серед таких вікових груп: дорослі спортсмени та кадети 2002 р.н. і молодші зі стрільби з лука (олімпійський лук) та юніори 1999 р.н. і молодші зі стрільби з лука (блочний лук).

Урочисте відкриття змагань відбудеться 10 вересня о 13.30 год. на стадіоні «Динамо» (вул. Янева, 10).

Фінальна частина змагань буде проведена за міжнародними стандартами з використанням прямої он-лайн трансляції та мультимедійних засобів (світлодіодний екран, відеозйомка), специфічне облаштування місця проведення фіналів, що розпочнуться 14 вересня о 10:30 год. в історичному серці міста Львова — на площі перед Львівським національним академічним театром опери та балету ім.С.А.Крушельницької. Під час проведення фінальної частини змагань від головного партнеру турніру авіакомпанії «Туркіш Еірлайнс» буде розіграно спеціальний приз серед глядачів та вболівальників — авіаквиток у будь-яку з країн Європи.

Додамо, що цей турнір є одним із найдавніших спортивних змагань, яке з 1964 року проводиться у Львові і є одним із найпрестижніших турнірів Європи та України зі стрільби з лука. Також він є одним із основних рейтингових змагань лучного сезону України 2019 року, який включений до міжнародного календаря Всесвітньої федерації стрільби з лука (WA).

Фото: ЛМР

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