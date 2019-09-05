Найкращим спортсменом місяця на Львівщині став п'ятиборець Андрій Федечко

Заслужений майстер спорту з сучасного п’ятиборства Андрій Федечко отримав титул найкращого спортсмена Львівщини за підсумками серпня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Як відомо, на європейській першості з сучасного п’ятиборства Владислав Ридванський із Дніпра та львів’янин Андрій Федечко здобули срібну медаль в естафеті серед чоловіків.

Найкращими тренерами місяця стали Заслужені тренери України – Володимир Софієнко та Олег Фіалкович, а також Віталій Тарнакін та Дмитро Кірпулянський з Києва.

Нагадаємо, що за підсумками липня найкращими спортсменами стали лучники Георгій Іваницький та Сергій Макаревич.