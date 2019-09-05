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Львівські митники виявили набір холодної зброї у міжнародних посилках

Ольга Денисяка

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У міжнародних поштових відправленнях львівські митники виявили холодну зброю. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДФС у Львівській області

 

Під час перевірки серед особистих речей працівники митниці виявили 4 ножі у чохлах з маркуванням. Згідно з висновками експертів, всі вони належать до категорії клинкової холодної зброї.

Як з’ясувалося, в Україну посилки надійшли з Іспанії, США та Канади, а отримати їх мали мешканці Запоріжжя, Тернополя, Львова та Закарпаття.

Таким чином, відправники порушили порядок пересилання через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях товарів заборонених до такого пересилання.

Такі дії мають ознаки порушень митних правил, передбачених ст. 473 Митного кодексу України. Зброю було вилучено, а справи скерують до суду.

Фото: ДФС Львівщини

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