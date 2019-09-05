«Карпати» зіграють в Румунії благодійний матч

Львівські «Карпати» проведуть благодійний матч проти команди «Клуж» з Румунії. Виручені кошти від продажу квитків будуть передані дівчинці, яка страждає від рідкісної хвороби. Про це йдеться на офіційному сайті ФК«Карпати», повідомляє Львівський портал

Гра відбудеться у суботу, 7 вересня о 17:00. Цим міжнародним спарингом львів’яни заповнять паузу, яка виникла у зв’язку з матчами національних збірних.

«Клуж» приєднується до кампанії «Чудеса чудес» на підтримку Александри, чудової дитини, яка, на жаль, народилася з рідкісною вадою: у неї немає слухових каналів. Для того того, щоб Александра могла чути, їй необхідні надзвичайно складні операції вартістю 200 000 євро, які можна виконати лише у США», – йдеться у повідомленні.

Квиток на цей матч коштує 5 леїв (29,44 грн).