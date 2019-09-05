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«Карпати» зіграють в Румунії благодійний матч

Ольга Денисяка

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Львівські «Карпати» проведуть благодійний матч проти команди «Клуж» з РумуніїВиручені кошти від продажу квитків будуть передані дівчинці, яка страждає від рідкісної хвороби.  Про це йдеться на офіційному сайті  ФК«Карпати», повідомляє Львівський портал

 

Гра відбудеться у суботу, 7 вересня о 17:00. Цим міжнародним спарингом львів’яни заповнять паузу, яка виникла у зв’язку з матчами національних збірних. 

«Клуж» приєднується до кампанії «Чудеса чудес» на підтримку Александричудової дитини, яка, на жаль, народилася з рідкісною вадою: у неї немає слухових каналів. Для того того, щоб Александра могла чути, їй необхідні надзвичайно складні операції вартістю 200 000 євро, які можна виконати лише у США», – йдеться у повідомленні.

Квиток на цей матч коштує 5 леїв (29,44 грн). 

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