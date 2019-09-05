До Дня міста у Бориславі буде безкоштовний проїзд у маршрутках

У неділю, 8 вересня, Борислав відзначатиме своє 632-річчя. З цієї нагоди міський перевізник подарує місцянам та гостям міста безкоштовний проїзд. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Бориславської міської ради.

Так, на День міста, впродовж цілого дня міські автобуси перевозитимуть пасажирів безкоштовно.

Та хочемо зауважити, що приміські маршрути будуть обслуговувати пасажирів у звичайному режимі за стандартними тарифами.

Додамо, що у неділю відбудеться низка заходів, зокрема, турніри з волейболу та тенісу, велопробіг, спартакіада для людей з інвалідністю, мистецький фестиваль, виставка картин, анімаційне шоу та розваги для дітей, спортивні та танцювальні виступи та благодійний ярмарок.

На літній сцені Палацу культури запалюватимуть українські відомі рок-гурти “Без обмежень” та “Мері”.

Початок о 18:30 год.