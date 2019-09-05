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До Дня міста у Бориславі буде безкоштовний проїзд у маршрутках

Ольга Денисяка

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У неділю, 8 вересня, Борислав відзначатиме своє 632-річчя. З цієї нагоди міський перевізник подарує місцянам та гостям міста безкоштовний проїзд.  Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Бориславської міської ради.

 

Так, на День міста, впродовж цілого дня міські автобуси перевозитимуть пасажирів безкоштовно.  

Та хочемо зауважитищо приміські маршрути будуть обслуговувати пасажирів у звичайному режимі за стандартними тарифами.  

 Додамо, що у неділю  відбудеться низка заходів, зокрематурніри з волейболу та тенісу, велопробігспартакіада для людей з інвалідністю, мистецький фестиваль, виставка картин, анімаційне шоу та розваги для дітей, спортивні та танцювальні виступи та благодійний ярмарок.

 На літній сцені Палацу культури запалюватимуть  українські відомі рок-гурти “Без обмежень” та “Мері”.

Початок о 18:30 год.

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