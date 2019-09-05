79-річний велосипедист потрапив до лікарні після ДТП на Жидачівщині

Вчора, 4 вересня, близько 13.00 неподалік села Королівка Жидачівського району зіткнулись автомобіль «Рено» та велосипед. Внаслідок ДТП постраждав водій двокослісного. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Рено Мастер», 67-річний житель міста Івано-Франківськ, здійснив наїзд на 79-річного велосипедиста, мешканця району. Внаслідок ДТП водій двколісного отримав тілесні ушкодження та госпіталізований з діагнозом, зокрема, «перелом стегнової кістки».

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Максимальне покарання, передбачене статтею, – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Досудове розслідування триває.