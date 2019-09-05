21-річному волинянину, який напідпитку вбив пляшкою знайомого, «світить» до 10 років тюрми

Поліцейські повідомили про підозру волинянину, який напідпитку до смерті побив свого знайомого на Львівщині. Підозрюваний завдав потерпілому декілька ударів по голові пляшкою. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

Встановлено, що зловмисник, через сварку зі своїм знайомим, з яким разом розпивав спиртне, завдав чоловіку пляшкою по голові декілька ударів. Непритомного наступного дня виявила сусідка, яка і повідомила медиків та правоохоронців. Однак отриманні ушкодження виявились несумісними із життям, потерпілий помер у лікарні через кілька днів.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.121 КК України (умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого).

Бродівським районним судом злочинцю обрано найсуворіший запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. За вчинене фігуранту загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.