ОСТАННІ НОВИНИ

21-річному волинянину, який напідпитку вбив пляшкою знайомого, «світить» до 10 років тюрми

Ольга Денисяка

|

Поліцейські повідомили про підозру волинянину,  який напідпитку до смерті побив свого знайомого на Львівщині. Підозрюваний завдав потерпілому декілька ударів по голові пляшкою. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

 

Встановлено, що зловмисник, через сварку зі своїм знайомим, з яким разом розпивав спиртне, завдав чоловіку пляшкою по голові декілька ударів. Непритомного наступного дня виявила сусідка, яка і повідомила медиків та правоохоронців. Однак отриманні ушкодження виявились несумісними із життям, потерпілий помер у лікарні через кілька днів.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.121 КК України (умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого).

Бродівським районним судом злочинцю обрано найсуворіший запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. За вчинене фігуранту загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Міжнародний конкурс оперних співаків може стати переломним в Україні, — Василь Вовкун
Стефанія ОЛІЙНИК
Міжнародний конкурс оперних співаків може стати переломним в Україні, — Василь Вовкун

Впродовж 12-22 листопада 2019 року у Львівській національній опері відбудеться П’ятий Міжнародний конкурс оперних співак...

Бути українцем. Омелян Ковч
Ігор ВАСЮНИК
Бути українцем. Омелян Ковч

20 серпня виповнилось 135 років з дня народження Омеляна Ковча – священника УГКЦ Омеляна Ковча, блаженного священномучен...

Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ
Вероніка РОЙ
Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ

Львівський курсант Артем Бараненко став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Бри...

Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи
Омелян ШЕВЧУК
Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи

Про такий виступ на стадіоні мріє кожен співак. Величезна сцена довжиною 49 метрів, ультрасучасні світло та звук, яскрав...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...