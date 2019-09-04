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Жінка, яка перевищила межі самооборони і вбила свого чоловіка, отримала умовний термін

Соломія Головіна

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У Пустомитівському районі засудили жінку, яка, перевищивши межі необхідної оборони, вбила чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

 

Як зазначається, інцидент стався 13 березня 2018 на Львівщині. Жінка, під час конфлікту, що виник на ґрунті ревнощів, при перевищенні меж необхідної оборони вчинила умисне вбивство власного чоловіка.

Львівською місцевою прокуратурою №3 завершено в Пустомитівському районному суді судовий розгляд у кримінальному провадженні стосовно мешканки с.Сороки-Львівські, яка підозрювалась у вчиненні злочину, передбаченого ст.118 КК України.

11 липня 2019 року вироком Пустомитівського районного суду, зловмисницю визнано винною та засуджено до умовного покарання.

Вказаний вирок не оскаржувався та набрав законної сили.

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