Зеленський ветував закон про примусову хімічну кастрацію педофілів

Президент Володимир Зеленський ветував закон, який передбачає примусову хімічну кастрацію педофілів. Про це йдеться на сайті парламенту.

У графі стану проходження закону зазначається, що 4 вересня його «повернуто з пропозиціями Президента». При цьому ці пропозиції не додаються.

Як повідомляв Львівський портал, 11 липня Верховна Рада проголосувала за законопроект №6449, який передбачає створення відкритого реєстру педофілів та запровадження примусової хімічної кастрації для людей, які вчинили злочини сексуального характеру відносно неповнолітніх.

Згідно з пояснювальною запискою, проект закону пропонує запровадити для педофілів покарання у вигляді примусової хімічної кастрації, створити публічний реєстр осіб, які були засуджені за зґвалтування чи сексуальне насильство відносно неповнолітніх осіб та встановити пожиттєвий адміністративний нагляд за такими особами після їх звільнення з в’язниці.