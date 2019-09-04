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За вирощування маку засудили 77-річну мешканку Дрогобиччини

Соломія Головіна

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У Дрогобицькому районі до умовного терміну засудили 77-річну жінку, яка незаконно вирощувала снодійний мак. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

 

Так, 16 серпня Дрогобицьким міськрайонним судом затверджено угоду про визнання винуватості стосовно 77-річної мешканки району, яка обвинувачувалась у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.310 КК України (незаконний посів або вирощування снотворного маку чи конопель у кількості п’ятисот і більше рослин).

Встановлено, що цьогоріч у березні жінка незаконно засіяла на своїй земельній ділянці, відведеній для особистого селянського господарства, майже 1,5 тис. рослин снотворного маку.

Так, вироком суду вказану особу визнано винною та призначено покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 3 роки з випробуванням на підставі ст.75 ККУ.

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