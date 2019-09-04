У Львові затримали 40-річного чоловіка, який організував збут психотропів

Поліцейські затримали 40-річного львів’янина, причетного до організації збуту психотропних речовин «амфетамін» та «PVP» на території міста. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Так, 2 вересня правоохоронні органи затримали 40-річного львів’янина, який причетний до організації збуту психотропних речовин «амфетамін» та «PVP» на території міста.

Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем його проживання правоохоронці виявили та вилучили 7 фольгових згорток із вмістом речовини білого кольору, ззовні схожої на психотропну речовину «амфетамін», загальною вагою близько 3 грамів, 3 поліетиленові пакети та 1 фольговий згорток із вмістом кристалічної речовини синього та зеленого кольорів, ззовні схожої на психотропну речовину «PVP», загальною вагою близько 9 грамів, банку «Тропікаміду», мобільний телефон, поліетиленові пакети для розфасування психотропних речовин, електронні ваги.

Поліцейські затримали зловмисника в порядку ст.208 КПК України та повідомили йому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Невдовзі мешканцю Львова суд обере міру запобіжного заходу, йому загрожує від шести до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Проводиться досудове розслідування, призначено експертизи.