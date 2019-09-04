У Львові проведуть «Кліматичний нетворкінг»

У рамках Lviv Eco Week 10 вересня представники громадського сектору організовують «Кліматичний нетворкінг» – дискусійну зустріч щодо зміни клімату і можливостей формування комплексної кліматичної політики міста. Під час події обговорюватимуть питання адаптації міського середовища та переходу на чисті джерела енергії. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Під час заходу буде презентовано концепцію кліматичних змін у світовому та українському контекстах. Також відбудеться обговорення потреб адаптації міського середовища і переходу на відновлювані джерела енергії.

До участі у «Кліматичному нетворкінгу» запрошують представників органів місцевого самоврядування, громадського сектору, академічного середовища й бізнесу та всіх проактивних мешканців.

Подія відбудеться 10 вересня у Львівській копальні кави на пл. Ринок, 10 (внутрішній дворик). Початок – о 17:30.

Попередньо можна зареєструватися тут.

Організаторами події є ГО «Плато», за підтримки міжнародної кліматичної організації «350.org» та Української кліматичної мережі.