У Горіховому гаю відбудеться фестиваль українських виробників «Гармидер»

У парку Горіховий гай 7-8 вересня проходитиме веселий родинний фестиваль українських виробників «Гармидер». Про це Львівському порталу повідомили організатори.

Щороку організатори збирають багато брендів зі всієї України і разом створюють справжнє сімейне свято. Цього разу подія відбудеться в тематиці Дикого Заходу.

Кращі українські виробники одягу, взуття, аксесуарів та декору, смачна вулична їжа, розваги для дітей та дорослих, майстер-класи, танці, музика — на восьмому фестивалі «Гармидер».

Організатори мають на меті розвивати нецентрові локації міста, саме тому три роки тому обрали цей парк, який полюбився їм та відвідувачам фестивалю.

Традиційно частину коштів від внесків організатори передають Жіночому центру, яким опікується Соціальна пекарня «Горіховий дім».

«Ми популяризуємо не тільки вітчизняного виробника, а особливо соціальних підприємців. Закликаємо наших учасників бути соціально-відповідальними – створюючи якісний продукт, не забувати турбуватись про інших», – зазначає співорганізаторка Анна Павлів.

Додамо, що фестиваль проходитиме 7-8 вересня з 12:00 до 20:00.