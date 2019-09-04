ОСТАННІ НОВИНИ

У Горіховому гаю відбудеться фестиваль українських виробників «Гармидер»

Соломія Головіна

|

У парку Горіховий гай 7-8 вересня  проходитиме веселий родинний фестиваль українських виробників «Гармидер». Про це Львівському порталу повідомили організатори.

 

Щороку організатори збирають багато брендів зі всієї України і разом створюють справжнє сімейне свято. Цього разу подія відбудеться в тематиці Дикого Заходу.

Кращі українські виробники одягу, взуття, аксесуарів та декору, смачна вулична їжа, розваги для дітей та дорослих, майстер-класи, танці, музика — на восьмому фестивалі «Гармидер».

Організатори мають на меті розвивати нецентрові локації міста, саме тому три роки тому обрали цей парк, який полюбився їм та відвідувачам фестивалю.

Традиційно частину коштів від внесків організатори передають Жіночому центру, яким опікується Соціальна пекарня «Горіховий дім».

«Ми популяризуємо не тільки вітчизняного виробника, а особливо соціальних підприємців. Закликаємо наших учасників бути соціально-відповідальними – створюючи якісний продукт, не забувати турбуватись про інших», – зазначає співорганізаторка Анна Павлів.

Додамо, що фестиваль проходитиме 7-8 вересня з 12:00 до 20:00.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Бути українцем. Омелян Ковч
Ігор ВАСЮНИК
Бути українцем. Омелян Ковч

20 серпня виповнилось 135 років з дня народження Омеляна Ковча – священника УГКЦ Омеляна Ковча, блаженного священномучен...

Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ
Вероніка РОЙ
Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ

Львівський курсант Артем Бараненко став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Бри...

Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи
Омелян ШЕВЧУК
Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи

Про такий виступ на стадіоні мріє кожен співак. Величезна сцена довжиною 49 метрів, ультрасучасні світло та звук, яскрав...

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини
Омелян ШЕВЧУК
Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини (IFOM) в Україні. Увесь процес супроводжувався т...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...