Сьогодні Львів прощається із загиблим на Донбасі Героєм

У зоні Операції об’єднаних сил загинув 21-річний боєць 24-ої окремої механізованої бригади ім. короля Данила Богдан Ховалко. Сьогодні, 4 вересня, Львів прощатиметься із Героєм. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському центрі надання послуг учасникам бойових дій.

Богдан Ховалко (25.12.1997 р.н.) був уродженцем села Лани Пустомитівського району. Львів’ян та всіх небайдужих закликають провести Героя в останню путь.

Прощання із загиблим військовим відбудеться сьогодні, 4 вересня, біля пам’ятника Тарасу Шевченку орієнтовно о 12:20 год.

Вічна пам’ять!