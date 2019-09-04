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Сьогодні Львів прощається із загиблим на Донбасі Героєм

Наталя Дуляба

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У зоні Операції об’єднаних сил загинув 21-річний боєць 24-ої окремої механізованої бригади ім. короля Данила Богдан Ховалко. Сьогодні, 4 вересня, Львів прощатиметься із Героєм. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському центрі надання послуг учасникам бойових дій.

 

Богдан Ховалко (25.12.1997 р.н.) був уродженцем села Лани Пустомитівського району. Львів’ян та всіх небайдужих закликають провести Героя в останню путь.

Прощання із загиблим військовим відбудеться сьогодні, 4 вересня, біля пам’ятника Тарасу Шевченку орієнтовно о 12:20 год.

Вічна пам’ять!

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