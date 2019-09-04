Правоохоронці викрили посадовців сільрад, які незаконно відчужували землю

На Львівщині правоохоронці викрили посадовців сільрад, які займалися незаконним відчуженням земельних ділянок. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Працівники Управління захисту економіки Львівщини, слідчі Бродівського відділення поліції за процесуального керівництва Радехівської місцевої прокуратури викрили колишнього голову однієї з сільрад Бродівщини, який видав громадянці неправдиву виписку з рішення виконкому сільської ради про безоплатну передачу їй земельної ділянки площею 0,5168 га.

В подальшому жінка на підставі цього документу незаконно одержала державний акт на право приватної власності на земельну ділянку, вартість якої склала 63,6 тис. грн.

Посадовцю повідомлено про підозру у вчиненні правопорушення за ч.2 ст.367 ККУ (службова недбалість). Скоєння цього злочину карається позбавленням волі від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

В Кам’янко-Бузькому районі встановлено факт незаконного відчуження двох земельних ділянок площею 0,25 га і 0,3043 га для обслуговування житлового будинку і ведення особистого сільського господарства. Вони були передані на підставі завідомо неправдивої виписки з рішення сільради.

Колишньому її голові повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч.1 ст.366 (службове підроблення) ККУ.

Максимальне покарання, передбачене статтями, – позбавлення волі від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За такими ж статтями повідомлено про підозру і секретарці сільради на Пустомитівщині. Вона підробила та видала завідомо неправдиве рішення щодо передачі у приватну власність земельної ділянки площею 0,248 га для ведення особистого сільського господарства. Збитки, заподіяні територіальній громаді, склали 91 тис. грн.