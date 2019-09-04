ОСББ та ЖБК Львова отримали понад 70 мільйонів гривень кредитів на енергозбереження

У Львові цьогоріч програмою «Теплий дім» (Програма з відшкодування частини кредитів на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції й модернізації багатоквартирних будинків у Львові на 2015−2020 роки) скористались 48 ОСББ та ЖБК. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Зауважимо, що відшкодування частини кредиту з міського бюджету надається ОСББ та ЖБК, у розмірі до 30% від максимального розміру основної суми кредиту, але не більше 400 тис. грн за одним кредитним договором.

«ОСББ та ЖБК Львова отримали 161 кредит, загальною сумою 71,6 млн грн, на заходи з енергозбереження у 127 будинках, зокрема – у 14 будинках ОСББ проведено комплексну термомодернізацію. Відшкодування з міського бюджету становило 11,4 млн грн, зокрема, у 2018 році — 5,8 млн грн, у 2019 році – 2,1 млн грн. Так, у 2019 році вже 48 ОСББ та ЖБК отримали «теплі кредити» на загальну суму 30,2 млн грн. Станом на зараз, за укладеними договорами необхідно відшкодувати 6,86 млн грн. При уточнені бюджету на 2019 рік будуть виділені додаткові кошти», – зауважив керівник відділу супроводу ОСББ Сергій Солтис.

Програма «Теплий дім» діятиме впродовж 2015−2020 років. На її реалізацію цього року в міському бюджеті передбачено 5 млн 934 тис. грн.

Так, впродовж 2015−2017 рр було проведено термомодернізацію в будинках за адресами:

вул. Кульпарківська, 158-Б;

вул. Стрийська, 91;

вул. Стрийська, 93;

вул. Стрийська, 89;

вул. Куликівська, 62;

вул. О. Кульчицької, 13.

Будинки, в яких проведено термомодернізацію у 2018 році:

вул. Зелена, 109;

вул. К. Трильовського, 31;

вул. Г. Хоткевича, 30-а;

вул. В. Вернадського, 4;

вул. І. Пулюя, 13;

просп. Червоної Калини, 43.

Будинки, які отримали «теплий кредит» на термомодернізацію у 2019 році (9 буд.):

вул. Володимира Великого 49, 49а — роботи завершені;

вул. Мазепи, 35 — роботи завершені;

вул. Трильовського, 27;

вул. Караджича, 29-А;

вул. Хоткевича, 64;

вул. Золота 22А;

вул. Патона, 27;

вул. Червоної Калини, 98;

вул. Лінкольна, будинок 21.

Також відомо, що ще близько 20 ОСББ та ЖБК планують скористатися теплими кредитами цього року.