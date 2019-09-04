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На Яворівщині п‘ятеро людей отруїлись під час святкування весілля

Наталя Дуляба

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У Новояворівську райлікарню імені Юрія Липи потрапили п‘ятеро людей, які отруїлися під час святкування весілля у ресторані «Фазенда», що в селі Наконечне Друге Яворівського району. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті охорони здоров‘я Львівської ОДА.

 

В інфекційне відділення лікарні зі симптомами гострого ентероколіту потрапили п‘ять людей, серед них — одна дитина. Їхній стан — середньої важкості.

Всі потерпілі харчувалися на весільному бенкеті у ресторані «Фазенда», що знаходиться у селі Наконечне Друге Яворівського району.

Наразі причина отруєння людей встановлюється.

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