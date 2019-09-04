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На Хуторівці будуть продовжувати тролейбусну лінію: проект обійдеться у 200 млн

Соломія Головіна

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Місто планує ремонтувати вул. Хуторівку на ділянці від вул. Наукової до пр. Червоної Калини. Проектом також передбачено облаштування тролейбусної лінії. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Вартість проекту становить приблизно 199 млн грн. Наразі готовий проект та пройдена експертиза. Після передбачення в бюджеті коштів, буде оголошено тендер.

«Проект є, експертиза пройдена, але потрібні кошти. Вартість проекту – 199 млн грн. Тендер ще не оголошували. Але всі документи готові», – повідомила заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

«Треба цей проект реалізовувати. Це серйозно покращить сполучення одного з найбільших мікрорайонів міста Львова. Якщо там вже є опори, то треба також запускати тролейбус. Думаю, частину коштів ми передбачимо зараз, щоб оголосити тендер. Запускаємо цей проект в роботу», – прокоментував міський голова Львова Андрій Садовий.

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