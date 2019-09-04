На Дрогобиччині відбудеться два чемпіонати з автоперегонів

На Дрогобиччині в четвер, 5 вересня, стартує VII етап чемпіонату України з гірських автоперегонів, V етап чемпіонату України з ралі «Ворота України-2019». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Унікальність цієї події в тому, що в один вікенд в одному місці відбудуться одразу два чемпіонати.

У змаганнях загалом очікується 50 екіпажів, а це 100 осіб з різних областей України. Учасники змагань з гірських автоперегонів мають подолати 6 підйомів на 3-х кілометрах гірської траси.

Зазначимо, що загальна довжина дистанції ралі «Ворота України» – 260 кілометрів гравійної траси, 112 км з яких підуть у залік змагань, дві суперспецділянки.

Програма змагань:

5 – 6 вересня

Змагання з гірських автоперегонів у рамках VII етапу чемпіонату України

6 вересня

18:00 год – підведення підсумків та відзначення переможців / призерів VII етапу чемпіонату України з гірських автоперегонів.

7 вересня

16. 30 – 20.30 ознайомлення з трасою V етапу чемпіонату України з ралі «Ворота України» 2019, заїзди на суперспецділянках у смт.Східниця;

21:00 – 22.00 – урочисте відкриття ралі «Ворота України» в амфітеатрі смт.Східниця

8 вересня

09.00 – 18.30 – швидкісні змагання з автоперегонів;

20:30 – 21.30 – визначення переможців V етапу чемпіонату України з ралі «Ворота України» 2019.