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Муніципали і патрульні перевірятимуть кафе у центрі Львова на дотримання режиму тиші

Соломія Головіна

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Заклади громадського харчування міста Львова будуть перевіряти щодо дотримання режиму тиші. Причиною стали часті скарги мешканців. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«Загострене на початку вересня питання – це порушення режиму тиші біля закладів громадського харчування. Це локація Кривої Липи, де є 26 закладів громадського харчування і де є постійні скарги мешканців, вул. Лесі Українки, вул. Вірменська, вул. Староєврейська. Графік роботи є не пізніше 23 год., а заклади закриваються о 2−3 год. вночі. Реакції поліції нема», – розповіла директор департаменту економічного розвитку Ірина Кулинич.

Вона також додала, що з власниками закладів і з мешканцями іжк бцло проведено чимало зустрічей, однак, заклади досі порушують норми щодо дотримання режиму тиші.

Відтак, міський голова Львова доручив «Муніципальній варті» із залученням патрульної поліції щодня проводити моніторинг, а в разі порушень – складати протоколи. Такі превентивні заходи в тестовому режимі мають бути проведені до 15 вересня. Опісля це питання повторно розглянуть в мерії.

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